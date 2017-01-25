Трамп пригласил премьер-министра Индии посетить США

Нью-Дели, , 08:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди посетить Соединенные Штаты в этом году, лидеры также обсудили экономическое и военно-техническое сотрудничество, сообщает Reuters.

Во время разговора были затронуты также вопросы безопасности в Южной и Центральной Азии, включая Афганистан, где американские солдаты сражаются с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также Пакистан.

Два лидера сошлись во мнении, что США и Индия должны плечом к плечу сражаться с мировым терроризмом.

Моди назвал разговор с Трампом «теплым», а также подчеркнул, что две страны будут тесно сотрудничать для укрепления двусторонних связей. Премьер-министр также пригласил Трампа посетить с визитом Индию.

Напомним, Индия является одним из ключевых партнеров США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, все президенты США начиная с Билла Клинтона посещали страну с официальным визитом.

Индия является главным союзником США по сдерживанию политического и экономического роста Китая в регионе. Ожидается, что при президенте Дональде Трампе, жестко высказывающемся о Китае, стратегическое партнерство продолжится и укрепится.