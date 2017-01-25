Поладить с Россией требуют интересы США — Белый дом
Вашингтон, 25 января 2017, 07:58 — REGNUM Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер заявил журналистам на брифинге в Белом доме, что новый глава государства сделает все возможное для отстаивания интересов США.
Это касается всех сфер — от защиты интересов налогоплательщиков в США до работы «с другой страной для защиты национальной безопасности или экономических интересов» Вашингтона. Говоря о России Спайсер отметил, что поладить с Москвой у Трампа получится — «он отлично умеет заключать сделки».
«И если удастся поладить, он заключит такую сделку которая будет отвечать наилучшим интересам нашей страны», — заключил представитель Белого дома.
В ходе предвыборной кампании и после нее Трамп неоднократно заявлял, что стремится наладить отношения с Москвой, изрядно испорченные его предшественником Бараком Обамой.
Со своей стороны Россия также обозначала стремление к сотрудничеству — конструктивному и построенному на взаимном уважении. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что вина за ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном лежит не на российской стороне.
- 25 Января 2017 Трамп ограничит мигрантам с Ближнего Востока въезд в США — СМИ
-
- 25 Января 2017 Кандидатура Ники Хейли на пост постпреда США при ООН утверждена Сенатом
-
- 25 Января 2017 NB!Конгрессу США предложено лишить Трампа доступа к ядерной кнопке
-
- 25 Января 2017 Агент Секретной службы США: Лучше сяду в тюрьму, чем спасу жизнь Трампа