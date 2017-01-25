Саперы РФ разминировали свыше 70 га территории Алеппо

Москва, , 07:50 — REGNUM Российским саперам удалось за минувшие сутки разминировать более 70 гектаров территории в сирийском городе Алеппо. Военные из РФ передали местным жителям около 4 тонн гуманитарных грузов, передает 25 января телерадиокомпания «Звезда».

По данным российского Центра по примирению сторон в Сирии, саперы также освободили от взрывоопасных предметов 57 зданий и свыше 11 км автомобильных дорог. В настоящее время в восточной части города работают пункты горячего питания, люди продолжают получать необходимую медицинскую помощь.

В течение суток 24 января четыре населенных пункта в провинции Хама присоединились к режиму прекращения огня, были подписаны соответствующие соглашения. В провинциях Алеппо, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра с отрядами вооруженной оппозиции ведутся дальнейшие переговоры о включении в процесс примирения.

«Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1148», — говорится в информационном бюллетене Центра по примирению сторон.

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