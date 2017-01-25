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Кандидатура Ники Хейли на пост постпреда США при ООН утверждена Сенатом

Политика
Ранее у Хейли не было внешнеполитического опыта

Вашингтон, 25 января 2017, 07:45 — REGNUM  Сенат Конгресса США утвердил большинством голосов кандидатуру бывшего губернатора штата Южная Каролина Ники Хейли на посту постоянного представителя в ООН, сообщает Reuters.

За Хейли проголосовали 96 сенаторов, против — четыре, в том числе сенатор-демократ Берни Сандерс. Кандидатура бывшего губернатора штата была выдвинута президентом США Дональдом Трампом.

Ранее у Хейли не было внешнеполитического опыта. Тем не менее, накануне Комитет по иностранным делам сената США единогласно утвердил ее кандидатуру. 45-летняя Хейли на слушаниях в сенате заявляла о необходимости занимать «решительную позицию» относительно России, при этом не отказываясь от сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

Также новый постпред США в ООН в ходе предвыборной кампании Трампа критиковала его за призывы запретить иммиграцию из мусульманских стран, поддерживая его конкурента по партии Марко Рубио. Кроме того, Хейли заявляла, что считает НАТО альянсом, которому «нужно усиление».

Полномочия предыдущего постпреда США при ООН Саманты Пауэр окончились 20 января 2017 года с момента окончания работы администрации президента США Барака Обамы.

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