ОБСЕ призывает к соблюдению прав задержанных в США журналистов

24 января Верховный суд округа Колумбия сообщил, что корреспондент телеканала RT Александр Рубинштейн, задержанный полицией в Вашингтоне при освещении акций протеста в день инаугурации Трампа, может быть осужден на 10 лет

Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Власти США должны гарантировать соблюдение конституционных и международных норм защиты свободы прессы в деле корреспондентов RT Александра Рубинштейна и Vocativ Эвана Энджела, ранее задержанных в Вашингтоне при освещении акций протеста в день инаугурации президента Дональда Трампа. Об этом, как передает RT, сообщила представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович.

«Средства массовой информации играют решающую роль в демократических странах, обеспечивая прозрачность и подотчётность исполнения государственной власти», — отмечает она.

По словам Миятович, задержание и обвинения против сотрудников СМИ произошли именно в тот момент, когда журналисты стали находиться под «большим давление» со стороны новой администрации США.

24 января Верховный суд округа Колумбия сообщил, что корреспондент телеканала RT Александр Рубинштейн, задержанный полицией в Вашингтоне при освещении акций протеста в день инаугурации Трампа, может быть осужден на 10 лет тюрьмы и оштрафован на $25 000.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 20 января состоялась церемония вступления Дональда Трампа в должность президента США. Тогда же в столице США прошли акции протеста его политических противников, вылившиеся в уличные беспорядки.

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