Министр обороны США посетит Японию и Южную Корею

Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис на следующей неделе планирует посетить Японию и Южную Корею. Для своего первого визита он выбрал близких союзниц США в Азиатско-Тихоокеанском районе, сообщает Reuters.

Мэттис, отставной генерал, был приведен к присяге сразу после инаугурации Дональда Трампа и стал одним из первых министров администрации нового президента, утвержденных Сенатом. За утверждение его кандидатуры проголосовало 98 членов верхней палаты Конгресса.

Напомним, генерал Джеймс Мэттис вышел в отставку в 2013 году, что по законам США делало невозможным его назначение на пост министра обороны в течение последующих семи лет, однако Сенат сделал для него исключение.

Аналогичное исключение было сделано в 1950 году для генерала Джорджа Маршалла.