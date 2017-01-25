Среда, 25 Января 2017 года
09:50:12 МСК

Трамп ограничит мигрантам с Ближнего Востока въезд в США — СМИ

Политика
Указы президента коснутся беженцев из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена

Вашингтон, 25 января 2017, 07:31 — REGNUM  Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен подписать несколько указов, имеющих отношение к беженцам и мигрантам из стран Африки и Ближнего Востока. Об этом 25 января сообщает агентство Reuters, ссылаясь на ряд экспертов, знакомых с ситуацией.

Предположительно, Трамп подпишет соответствующие распоряжения в министерстве внутренней безопасности. Как пояснили собеседники агентства, указы президента будут включать ограничение на въезд в США беженцев из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Кроме того, запрет коснется и некоторых лиц из этих стран, имеющих визы.

Как сообщает агентство Associated Press, на 25 января намечено подписание Трампом указов об ужесточении пограничной безопасности. Позже будут подписаны документы в отношении беженцев.

Кроме того, на своей странице в твиттере Дональд Трамп объявил о начале возведения стены на границе США и Мексики. «Для национальной безопасности завтра будет большой день. Среди всего прочего, мы построим стену!», — написал он.

Напомним, в ходе своей предвыборной кампании Трамп не раз заявлял о намерении возвести стену на мексиканской границе. Сооружение призвано ограничить въезд в США мигрантов, более того, по мнению Трампа, оплатить строительство должно Мехико.

ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп назвал «катастрофической» политику канцлера Германии Ангелы Меркель, касающуюся миграционной политики. Он заявил, что канцлер сделала непоправимую ошибку, принимая в страну, как выразился Трамп, «всех этих нелегалов». Проблема нелегальной миграции в США также стоит довольно остро, однако новый глава государства собирается принимать в этой сфере достаточно жесткие решения.

Читайте также: Трамп: Политика Меркель в отношении мигрантов является «катастрофической»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
Главное сегодня
NB!
25.01.17
Дмитрий Тёткин«Викинг»: из миллиарда в благодать и обратно
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
25.01.17
Конгрессу США предложено лишить Трампа доступа к ядерной кнопке
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
25.01.17
«Нефть растеряла позиции»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
25.01.17
«Рубль отыграл потери»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.01.17
В США подан иск против Сбербанка
ВашингтонСША Потребительское кредитование Общество
NB!
25.01.17
ЦБ КНР вновь ослабил национальную валюту сразу на 0,38%
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
25.01.17
«Мы сами выйдем!» — Мексика может разорвать соглашение НАФТА с США
МехикоМексика Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
25.01.17
«Brexit под угрозой» — планам правительства может помешать парламент
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
25.01.17
СМИ: Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» арестован по делу о госизмене
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
25.01.17
Мексика готова пойти на уступки Трампу, чтобы спасти договор НАФТА
МехикоМексика Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
25.01.17
Губернатор Калифорнии «объявил войну» Дональду Трампу
Лос-АнджелесСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
25.01.17
Социал-демократы определились с кандидатом на пост канцлера Германии
БерлинГермания Судьба Евросоюза Политика
NB!
25.01.17
«Наполи» пробился в полуфинал Кубка Италии
РимИталия Футбол Спорт
NB!
25.01.17
Галина ЧармадоваШедевры советского искусства. Наследие великой страны
МоскваРоссия Художественные выставки Культура
NB!
25.01.17
«А Трамп не против» — Израиль одобрил новое строительство в Палестине
ИерусалимИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
25.01.17
Белый дом: Трамп хочет наладить отношения с РФ так, как это выгодно США
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
25.01.17
Татьяна ИващенкоТатьянин день: из прошлого в настоящее
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
25.01.17
Госдума обсудит декриминализацию «шлепков»: по запросу общества
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
24.01.17
Порошенко: «Маннергейм популярен на Украине»
ХельсинкиФинляндия Гражданская война на Украине Политика
NB!
24.01.17
Елена ХаненковаФранция: Черный лебедь или долгожданный принц на белом коне?
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
24.01.17
Юрий БаранчикБелорусам пора учить польский язык и отдавать свои земли Польше?
МинскБелоруссия Белорусско-польские отношения Политика
NB!
24.01.17
«Латиноамериканские приключения» тверского мотоциклиста
ТверьРоссия Современное искусство Культура
ещё главное