Трамп ограничит мигрантам с Ближнего Востока въезд в США — СМИ

Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен подписать несколько указов, имеющих отношение к беженцам и мигрантам из стран Африки и Ближнего Востока. Об этом 25 января сообщает агентство Reuters, ссылаясь на ряд экспертов, знакомых с ситуацией.

Предположительно, Трамп подпишет соответствующие распоряжения в министерстве внутренней безопасности. Как пояснили собеседники агентства, указы президента будут включать ограничение на въезд в США беженцев из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Кроме того, запрет коснется и некоторых лиц из этих стран, имеющих визы.

Как сообщает агентство Associated Press, на 25 января намечено подписание Трампом указов об ужесточении пограничной безопасности. Позже будут подписаны документы в отношении беженцев.

Кроме того, на своей странице в твиттере Дональд Трамп объявил о начале возведения стены на границе США и Мексики. «Для национальной безопасности завтра будет большой день. Среди всего прочего, мы построим стену!», — написал он.

Напомним, в ходе своей предвыборной кампании Трамп не раз заявлял о намерении возвести стену на мексиканской границе. Сооружение призвано ограничить въезд в США мигрантов, более того, по мнению Трампа, оплатить строительство должно Мехико.

ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп назвал «катастрофической» политику канцлера Германии Ангелы Меркель, касающуюся миграционной политики. Он заявил, что канцлер сделала непоправимую ошибку, принимая в страну, как выразился Трамп, «всех этих нелегалов». Проблема нелегальной миграции в США также стоит довольно остро, однако новый глава государства собирается принимать в этой сфере достаточно жесткие решения.

Читайте также: Трамп: Политика Меркель в отношении мигрантов является «катастрофической»