ФБР прослушивало разговор посла РФ и представителя Трампа — СМИ

Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Сотрудники ФБР не нашли ничего «предосудительного» в телефонных разговорах советника президента США Дональда Трампа Майкла Флинна и посла РФ в Вашингтоне Сергея Кисляка, которые спецслужба прослушивала, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Формально расследования контактов представителя администрации избранного президента США с российским послом не было. Уточняется, что они общались в декабре 2016 года, когда уходящий президент Барак Обама ввел очередные антироссийские санкции.

Спецслужбы «всего лишь прослушивали часть телефонных разговоров», сообщают источники. Официальных комментариев от ФБР не поступало. СМИ уточняет, что прослушка разговоров посла РФ ведется «регулярно».

Администрация Барака Обамы ввела новые санкции против России, под которые попали сотрудники ФСБ и ГРУ России. Кроме того, американские власти распорядились выслать из страны 35 сотрудников посольства России в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско.

В Кремле высказали недоумение, что о действиях такого разрушительного, деструктивного характера для двусторонних отношений принимает решение администрация Белого дома, которой уже вот-вот уходить. «Это, безусловно, выглядит как абсолютно непредсказуемое проявление агрессии», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.