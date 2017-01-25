В Белом доме надеются, что СМИ оставят младшего сына Трампа в покое

Вашингтон, , 07:26 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа предлагает общественности предоставить возможность младшему сыну главы государства Бэррону «вырасти без политического внимания». Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Белого дома.

В обращении говорится, что в США принято предоставлять детям президентов расти без повышенного внимания со стороны общества. Такая политика традиционна для страны.

«Белый дом всецело ожидает, что эта традиция будет продолжена», — сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что заявление Белого дома вышло после того, как СМИ «окружили вниманием» Бэррона Трампа. В прессе и на телевидении появились сообщения с критикой в адрес десятилетнего ребёнка.

В частности, одна из журналисток в своём Twitter, комментируя поведение Бэррона на инаугурации, написала, что мальчик «станет первым школьным стрелком на домашнем обучении в США». Так она отреагировала на то, что во время церемонии Бэррон не захотел держать за руку свою мать — Меланью Трамп.

Надо признать, что написавшая язвительный комментарий журналистка позже принесла извинения. Однако её отстранили от работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя инаугурацию Трампа и поведение Бэррона, пользователи интернета отметили, что мальчик выглядел «отсутствующим». Прежде это вызывало предположение, что Бэррон — аутист.

В ноябре после выборов один из блогеров опубликовал статью с «доказательствами» такого диагноза. В ответ Меланья Трамп пообещала его засудить.

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