Среда, 25 Января 2017 года
09:58:10 МСК

В Белом доме надеются, что СМИ оставят младшего сына Трампа в покое

Политика
В Белом доме призвали не нарушать традиции

Вашингтон, 25 января 2017, 07:26 — REGNUM  Администрация президента США Дональда Трампа предлагает общественности предоставить возможность младшему сыну главы государства Бэррону «вырасти без политического внимания». Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Белого дома.

В обращении говорится, что в США принято предоставлять детям президентов расти без повышенного внимания со стороны общества. Такая политика традиционна для страны.

«Белый дом всецело ожидает, что эта традиция будет продолжена», — сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что заявление Белого дома вышло после того, как СМИ «окружили вниманием» Бэррона Трампа. В прессе и на телевидении появились сообщения с критикой в адрес десятилетнего ребёнка.

В частности, одна из журналисток в своём Twitter, комментируя поведение Бэррона на инаугурации, написала, что мальчик «станет первым школьным стрелком на домашнем обучении в США». Так она отреагировала на то, что во время церемонии Бэррон не захотел держать за руку свою мать — Меланью Трамп.

Надо признать, что написавшая язвительный комментарий журналистка позже принесла извинения. Однако её отстранили от работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя инаугурацию Трампа и поведение Бэррона, пользователи интернета отметили, что мальчик выглядел «отсутствующим». Прежде это вызывало предположение, что Бэррон — аутист.

В ноябре после выборов один из блогеров опубликовал статью с «доказательствами» такого диагноза. В ответ Меланья Трамп пообещала его засудить.

Читайте ранее в этом сюжете: «Пошутившая» про сына Трампа сценаристка отстранена от работы — СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
Главное сегодня
NB!
25.01.17
Упаси Бог поливать нацменьшинства — начнется вой: Жириновский
МоскваРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
25.01.17
Дмитрий Тёткин«Викинг»: из миллиарда в благодать и обратно
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
25.01.17
Конгрессу США предложено лишить Трампа доступа к ядерной кнопке
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
25.01.17
«Нефть растеряла позиции»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
25.01.17
«Рубль отыграл потери»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.01.17
В США подан иск против Сбербанка
ВашингтонСША Потребительское кредитование Общество
NB!
25.01.17
Обама уехал в отпуск. Теперь навсегда
Род-ТаунВеликобритания Выборы в США Общество
NB!
25.01.17
«Мы сами выйдем!» — Мексика может разорвать соглашение НАФТА с США
МехикоМексика Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
25.01.17
«Brexit под угрозой» — планам правительства может помешать парламент
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
25.01.17
СМИ: Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» арестован по делу о госизмене
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
25.01.17
Мексика готова пойти на уступки Трампу, чтобы спасти договор НАФТА
МехикоМексика Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
25.01.17
Губернатор Калифорнии «объявил войну» Дональду Трампу
Лос-АнджелесСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
25.01.17
В Конгрессе США хотят ограничить Трампу доступ к ядерной кнопке
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
25.01.17
«Наполи» пробился в полуфинал Кубка Италии
РимИталия Футбол Спорт
NB!
25.01.17
Галина ЧармадоваШедевры советского искусства. Наследие великой страны
МоскваРоссия Художественные выставки Культура
NB!
25.01.17
«А Трамп не против» — Израиль одобрил новое строительство в Палестине
ИерусалимИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
25.01.17
Белый дом: Трамп хочет наладить отношения с РФ так, как это выгодно США
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
25.01.17
Татьяна ИващенкоТатьянин день: из прошлого в настоящее
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
24.01.17
«Битва адвокатов России и Украины приносит барыши Британии»
ЛондонВеликобритания Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
24.01.17
Порошенко: «Маннергейм популярен на Украине»
ХельсинкиФинляндия Гражданская война на Украине Политика
NB!
24.01.17
Елена ХаненковаФранция: Черный лебедь или долгожданный принц на белом коне?
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
24.01.17
Юрий БаранчикБелорусам пора учить польский язык и отдавать свои земли Польше?
МинскБелоруссия Белорусско-польские отношения Политика
ещё главное