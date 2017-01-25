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Власти Гонконга вернули Сингапуру задержанную военную технику

Политика
Девять сингапурских БМП были задержаны гонконгской таможней в ноябре 2016 года

Гонконг, Китай, 25 января 2017, 07:19 — REGNUM  Официальный представитель Таможенной службы Гонконга Рой Тан выступил с заявлением, согласно которому в ближайшее время вся задержанная военная техника из Сингапура будет доставлена адресату. По словам пресс-секретаря, таможня завершила расследование и готова передать бронемобили перевозчику.

«Военные транспортные средства и сопутствующее оборудование будут возвращены Сингапуру тем же морским перевозчиком, что и доставил груз до Гонконга», — отметил Рой Тан.

23 ноября 2016 г. таможенные инспекторы из Гонконга задержали судно, перевозящее 9 бронированных автомобилей, а также часть другого военного оборудования. Согласно гонконгскому законодательству, транзит военных грузов через Гонконг без соответствующих разрешений является преступлением, пишет «Наньцзао жибао».

«В качестве активного и ответственного торгового партнера в мировой экономике, Гонконг обязуется строго соблюдать международные стандарты в области стратегического управления торговлей, доставкой и транспортировкой грузов, в том числе военных», — добавил пресс-секретарь.

Министерство иностранных дел Сингапура уже прокомментировало новость об освобождении броневиков, назвав данный шаг властей Гонконга «положительным результатом длительных консультаций между представителями Сингапура и Гонконга».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Девять сингапурских многоцелевых бронированных машин «Terrex» были задержаны таможенной службой Гонконга.12 контейнеров, направлявшихся в Сингапур, были задержаны на контейнерном терминале Квай Чунг в ходе плановой инспекции таможенной службы Гонконга.

Читайте ранее в этом сюжете: На таможне КНР задержали девять БМП Сингапура

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Политика Китая
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