Конституционный суд может «ускорить» импичмент президента Южной Кореи

Сеул, , 06:33 — REGNUM Председатель Конституционного суда Южной Кореи Пак Хан Чул призвал суд «ускорить» процедуру рассмотрения импичмента президента Пак Хын Ке, передает Reuters 25 января.

По мнению Пак Хан Чула, решение должно быть вынесено до того, как число судей уменьшится до семи вследствие выхода на пенсию судьи Ли Юнг Ми 13 марта.

«Если сиденье одного судьи освобождается — это не просто вопрос одного освобожденного сиденья, — считает Пак Хан Чул. — Это может исказить результат слушаний».

Сам Пак Хан Чул уходит в отставку 31 января, после его ухода в Конституционном суде остается восемь судей, которым предстоит решить вопрос об импичменте президента, ушедшей в отставку еще в прошлом году.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Южной Кореи Пак Хын Ке оказалась в центре «коррупционного скандала», в который оказалось замешано ближайшее окружение президента страны, крупнейшие корпорации, такие как Lotte Group и Samsung, Пенсионный фонд и Федерация промышленности Кореи.

Скандал вызвал крупнейший политический кризис в Южной Корее за десятилетия, уже привел к отставке президента и большинства министров, расколу правящей партии «Сэнури» и арестам руководителей южнокорейских корпораций и чиновников.

При этом каждые выходные на улицы Сеула «традиционно» выходил миллион человек — сначала с требованием отставки президента, теперь — с требованием «ускорить» процедуру импичмента, рассмотрением которого занят Конституционный суд Южной Кореи.

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