Панама приостановила расследование скандала об офшорах

Панама, , 05:46 — REGNUM Власти Панамы приостановили расследование дела, связанного со скандальной утечкой документов юридической фирмы Mossack Fonseca об офшорных схемах, передаёт Agence France-Presse.

Как сообщила генеральный прокурор Панамы Кениа Порселл, основанием для этого послужил вопрос о законности расследования. По её словам, решение о том, будет ли дело возобновлено, теперь должен принять Верховный суд страны.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле 2016 года Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал отчёт об офшорных компаниях, через которые на протяжении многих лет перекачивали денежные средства десятки мировых политиков, бизнесменов, спортсменов и знаменитостей.

На официальном сайте организации были приведены 11,5 млн документов, которые получили название «Панамские документы». Сообщалось, что в основу расследования легла утечка информации из юридической фирмы Mossack Fonseca.

Прокуратура Панамы проводила обыски в главном офисе Mossack Fonsecа, в ходе которых были найдены мешки с уничтоженными документами. Сама компания назвала публикацию незаконной, так как она была основана на похищенных данных.