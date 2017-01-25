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Китай «готов к диалогу» с Трампом

Политика
Если США будут соблюдать принцип «одного Китая»
«Мы не агрессоры, но если на нас нападут, мы достойно встретим врага!», КНР, плакат 1970 года «Мы не агрессоры, но если на нас нападут, мы достойно встретим врага!», КНР, плакат 1970 года

Пекин, 25 января 2017, 05:12 — REGNUM  Министерство иностранных дел Китая готово «увеличить взаимное доверие» между КНР и США и «пойти на диалог» с новым американским президентом Дональдом Трампом, передает Reuters 25 января.

«Мы готовы, на основе строгого соблюдения принципа «одного Китая» и соблюдении коренных интересов друг друга, вести диалог с новым правительством США», — заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

По его словам, Китай готов «увеличить взаимное доверие, сосредоточится на сотрудничестве, контролировать споры и содействовать здоровому развитию китайско-американских отношений, чтобы принести пользу обоим народам».

Как сообщало ИА REGNUM, новый президент США Дональд Трамп является сторонником «протекционистской» политики в отношении торговли Соединенных Штатов с внешними странами и прежде всего Китаем. Кроме того, новый американский президент не разделяет политику «одного Китая», которую КНР постулирует в качестве «краеугольного камня» в своей внешней политике.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай: США должны осознать важность политики «одного Китая»

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