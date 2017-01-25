Китай «готов к диалогу» с Трампом

Пекин, , 05:12 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая готово «увеличить взаимное доверие» между КНР и США и «пойти на диалог» с новым американским президентом Дональдом Трампом, передает Reuters 25 января.

«Мы готовы, на основе строгого соблюдения принципа «одного Китая» и соблюдении коренных интересов друг друга, вести диалог с новым правительством США», — заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

По его словам, Китай готов «увеличить взаимное доверие, сосредоточится на сотрудничестве, контролировать споры и содействовать здоровому развитию китайско-американских отношений, чтобы принести пользу обоим народам».

Как сообщало ИА REGNUM, новый президент США Дональд Трамп является сторонником «протекционистской» политики в отношении торговли Соединенных Штатов с внешними странами и прежде всего Китаем. Кроме того, новый американский президент не разделяет политику «одного Китая», которую КНР постулирует в качестве «краеугольного камня» в своей внешней политике.

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