Среда, 25 Января 2017 года
10:00:28 МСК

«Brexit под угрозой» — планам правительства может помешать парламент

Политика
Правительство Терезы Мэй надеется, что парламент Великобритании не намерен «сорвать волю народа»
BREXIT
Иван Шилов © ИА REGNUM
BREXIT

Лондон, 25 января 2017, 05:02 — REGNUM  Высший суд Великобритании принял решение о вынесении планов правительства Терезы Мэй по Brexit на обсуждение парламентариев, передает Associated Press 25 января.

Благодаря решению суда члены парламента получили возможность обсудить и предложить поправки, которые могли бы смягчить условия выхода Великобритании из Евросоюза. При этом в палате лордов консерваторы не имеют большинства, что может оказать существенное влияние на текущие планы правительства по Brexit.

Однако правительство надеется, что «лорды», которые являются членами парламента пожизненно, не будут пытаться «сорвать волю народа».

«Парламент будет справедливо изучать и обсуждать закон, — прокомментировал решение суда Дэвид Дэвис, министр по Brexit. — Но я надеюсь, никто не будет стремиться превратить обсуждение в попытку сорвать волю народа и задержать процесс нашего выхода из Европейского союза».

Как сообщало ИА REGNUM, граждане Великобритании 23 июня проголосовали за Brexit — выход страны из Европейского союза. Переговоры со странами ЕС по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза начнутся в марте 2017-го и должны занять около двух лет.

Читайте также: «Все идет по плану» — Мэй согласовала переговоры по Brexit со странами ЕС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выход Великобритании из Евросоюза
Главное сегодня
NB!
25.01.17
Упаси Бог поливать нацменьшинства — начнется вой: Жириновский
МоскваРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
25.01.17
Дмитрий Тёткин«Викинг»: из миллиарда в благодать и обратно
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
25.01.17
Конгрессу США предложено лишить Трампа доступа к ядерной кнопке
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
25.01.17
«Нефть растеряла позиции»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
25.01.17
«Рубль отыграл потери»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.01.17
В США подан иск против Сбербанка
ВашингтонСША Потребительское кредитование Общество
NB!
25.01.17
Обама уехал в отпуск. Теперь навсегда
Род-ТаунВеликобритания Выборы в США Общество
NB!
25.01.17
«Мы сами выйдем!» — Мексика может разорвать соглашение НАФТА с США
МехикоМексика Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
25.01.17
«Brexit под угрозой» — планам правительства может помешать парламент
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
25.01.17
СМИ: Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» арестован по делу о госизмене
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
25.01.17
Мексика готова пойти на уступки Трампу, чтобы спасти договор НАФТА
МехикоМексика Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
25.01.17
Губернатор Калифорнии «объявил войну» Дональду Трампу
Лос-АнджелесСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
25.01.17
В Конгрессе США хотят ограничить Трампу доступ к ядерной кнопке
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
25.01.17
«Наполи» пробился в полуфинал Кубка Италии
РимИталия Футбол Спорт
NB!
25.01.17
Галина ЧармадоваШедевры советского искусства. Наследие великой страны
МоскваРоссия Художественные выставки Культура
NB!
25.01.17
«А Трамп не против» — Израиль одобрил новое строительство в Палестине
ИерусалимИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
25.01.17
Белый дом: Трамп хочет наладить отношения с РФ так, как это выгодно США
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
25.01.17
Татьяна ИващенкоТатьянин день: из прошлого в настоящее
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
24.01.17
«Битва адвокатов России и Украины приносит барыши Британии»
ЛондонВеликобритания Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
24.01.17
Порошенко: «Маннергейм популярен на Украине»
ХельсинкиФинляндия Гражданская война на Украине Политика
NB!
24.01.17
Елена ХаненковаФранция: Черный лебедь или долгожданный принц на белом коне?
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
24.01.17
Юрий БаранчикБелорусам пора учить польский язык и отдавать свои земли Польше?
МинскБелоруссия Белорусско-польские отношения Политика
ещё главное