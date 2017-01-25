Reuters: Трамп может ввести запрет на прием беженцев с Ближнего Востока

Вашингтон, , 04:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен запретить прием беженцев из семи стран Ближнего Востока и северной Африки, передает Reuters 25 января.

По информации, полученной журналистами от неназываемых источников в Белом доме, «временное ограничение» касается мигрантов из Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Официальных комментариев администрации Трампа насчет возможных планов ограничения миграции с Ближнего Востока и из стран Африки пока не последовало.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп еще в ходе избирательной кампании заявлял о необходимости «временного запрета» на въезд в США из мусульманских стран для борьбы с «исламистской угрозой», однако после избрания данный пункт своих предвыборных обещаний он не подтверждал.

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