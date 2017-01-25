Глава Мальтийского ордена покинул пост на фоне разногласий с Ватиканом
Рим, 25 января 2017, 04:11 — REGNUM Великий магистр Мальтийского ордена Мэтью Фестинг оставил пост из-за разногласий с руководством Римско-католической церкви, передаёт агентство Reuters.
Как сообщил представитель ордена, Мэтью Фестинг подал в отставку после разговора с папой Римским Франциском, понтифик лично попросил его оставить занимаемый пост.
Следует отметить, что великий магистр Мальтийского ордена обычно избирается пожизненно.
Мальтийский орден — рыцарский религиозный орден Римско-католической церкви, был основан в XI веке и является старейшим из существующих рыцарских орденов. Имеет статус организации-наблюдателя при ООН и дипломатические отношения со 105 государствами.
О противостоянии Мальтийского ордена с Ватиканом читайте в материале:
Глава Мальтийского ордена вступил в борьбу с папой Франциском?