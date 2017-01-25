Среда, 25 Января 2017 года
09:44:28 МСК

Глава Мальтийского ордена покинул пост на фоне разногласий с Ватиканом

Политика
Папа Римский Франциск лично попросил Мэтью Фестинга уйти в отставку

Рим, 25 января 2017, 04:11 — REGNUM  Великий магистр Мальтийского ордена Мэтью Фестинг оставил пост из-за разногласий с руководством Римско-католической церкви, передаёт агентство Reuters.

Как сообщил представитель ордена, Мэтью Фестинг подал в отставку после разговора с папой Римским Франциском, понтифик лично попросил его оставить занимаемый пост.

Следует отметить, что великий магистр Мальтийского ордена обычно избирается пожизненно.

Мальтийский орден — рыцарский религиозный орден Римско-католической церкви, был основан в XI веке и является старейшим из существующих рыцарских орденов. Имеет статус организации-наблюдателя при ООН и дипломатические отношения со 105 государствами.

О противостоянии Мальтийского ордена с Ватиканом читайте в материале:

Глава Мальтийского ордена вступил в борьбу с папой Франциском?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное о Ватикане
Главное сегодня
NB!
25.01.17
Дмитрий Тёткин«Викинг»: из миллиарда в благодать и обратно
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
25.01.17
Конгрессу США предложено лишить Трампа доступа к ядерной кнопке
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
25.01.17
«Нефть растеряла позиции»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
25.01.17
«Рубль отыграл потери»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.01.17
В США подан иск против Сбербанка
ВашингтонСША Потребительское кредитование Общество
NB!
25.01.17
ЦБ КНР вновь ослабил национальную валюту сразу на 0,38%
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
25.01.17
«Мы сами выйдем!» — Мексика может разорвать соглашение НАФТА с США
МехикоМексика Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
25.01.17
«Brexit под угрозой» — планам правительства может помешать парламент
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
25.01.17
СМИ: Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» арестован по делу о госизмене
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
25.01.17
Мексика готова пойти на уступки Трампу, чтобы спасти договор НАФТА
МехикоМексика Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
25.01.17
Губернатор Калифорнии «объявил войну» Дональду Трампу
Лос-АнджелесСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
25.01.17
Социал-демократы определились с кандидатом на пост канцлера Германии
БерлинГермания Судьба Евросоюза Политика
NB!
25.01.17
«Наполи» пробился в полуфинал Кубка Италии
РимИталия Футбол Спорт
NB!
25.01.17
Галина ЧармадоваШедевры советского искусства. Наследие великой страны
МоскваРоссия Художественные выставки Культура
NB!
25.01.17
«А Трамп не против» — Израиль одобрил новое строительство в Палестине
ИерусалимИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
25.01.17
Белый дом: Трамп хочет наладить отношения с РФ так, как это выгодно США
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
25.01.17
Татьяна ИващенкоТатьянин день: из прошлого в настоящее
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
25.01.17
Госдума обсудит декриминализацию «шлепков»: по запросу общества
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
24.01.17
Порошенко: «Маннергейм популярен на Украине»
ХельсинкиФинляндия Гражданская война на Украине Политика
NB!
24.01.17
Елена ХаненковаФранция: Черный лебедь или долгожданный принц на белом коне?
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
24.01.17
Юрий БаранчикБелорусам пора учить польский язык и отдавать свои земли Польше?
МинскБелоруссия Белорусско-польские отношения Политика
NB!
24.01.17
«Латиноамериканские приключения» тверского мотоциклиста
ТверьРоссия Современное искусство Культура
ещё главное