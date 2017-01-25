Глава Мальтийского ордена покинул пост на фоне разногласий с Ватиканом

Рим, , 04:11 — REGNUM Великий магистр Мальтийского ордена Мэтью Фестинг оставил пост из-за разногласий с руководством Римско-католической церкви, передаёт агентство Reuters.

Как сообщил представитель ордена, Мэтью Фестинг подал в отставку после разговора с папой Римским Франциском, понтифик лично попросил его оставить занимаемый пост.

Следует отметить, что великий магистр Мальтийского ордена обычно избирается пожизненно.

Мальтийский орден — рыцарский религиозный орден Римско-католической церкви, был основан в XI веке и является старейшим из существующих рыцарских орденов. Имеет статус организации-наблюдателя при ООН и дипломатические отношения со 105 государствами.

О противостоянии Мальтийского ордена с Ватиканом читайте в материале:

Глава Мальтийского ордена вступил в борьбу с папой Франциском?