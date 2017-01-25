СМИ: ФБР прослушивало телефонные разговоры советника Трампа с послом России

По информации источников, ничего подозрительного в беседах Майкла Флинна с Сергеем Кисляком сотрудники ФБР не нашли

Вашингтон, , 03:48 — REGNUM Сотрудники ФБР прослушивали телефонные разговоры советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком, передаёт NBC.

По информации источников телеканала, американские спецслужбы регулярно прослушивают телефонные разговоры российского посла и аналогичным образом поступили и в этом случае. При этом отмечается, что ничего подозрительного в состоявшихся беседах Кисляка с Флинном ФБР не усмотрело.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что спецслужбы США проводили проверку контактов Майкла Флинна с представителями российской стороны на предмет возможных нарушений законодательства. Сообщалось, что подобные проверки проводили ФБР, ЦРУ и АНБ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил на брифинге, что Майкл Флинн и Сергей Кисляк дважды беседовали по телефону. По его словам, одной из тем переговоров была подготовка телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Кроме того, обсуждался ход переговоров по Сирии.