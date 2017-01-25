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Франсуа Фийон отверг обвинение в «фиктивном» трудоустройстве жены

Политика
«Это обычная практика»

Париж, 25 января 2017, 03:21 — REGNUM  Кандидат в президенты Франции от правых и центристов Франсуа Фийон отверг обвинение, что его жена и помощник на посту премьер-министра получала зарплату «просто так», передает Reuters 25 января.

По информации французских СМИ, за восемь лет службы на посту помощника Пенелопа Фийон заработала около 500 тыс. евро ($536,3 тыс.) — при этом политические противники Франсуа Фийона уже заявили, что его жена работала «фиктивно».

По словам соратника Фийона Бенуа Аппару, жена бывшего премьер-министра «всегда работала в тени, потому что это не ее стиль — выдвигать себя вперед». Кроме того, Аппару отметил, что Пенелопа Фийон «была утверждена Национальным собранием».

«Это обычная практика, что супруги чиновников являются их сотрудниками», — сообщил пресс-секретарь Фийона Тьерри Солере.

По словам соратника кандидата в президенты, данная практика «не является ни незаконной, ни аморальной».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, который считается «другом» президента РФ Владимира Путина и выступает за отмену санкций против Москвы, в ноябре прошлого года одержал победу на праймериз правых и консерваторов, став кандидатом от партии на будущих президентских выборах в апреле 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Фийон утвержден кандидатом в президенты Франции

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