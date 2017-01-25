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В Приморье депутатов-прогульщиков начнут лишать зарплаты и полномочий

Политика
Для народных избранников оставили лазейку в виде «личных обстоятельств»

Владивосток, 25 января 2017, 03:38 — REGNUM  В Приморье могут быть ужесточены требования к депутатам краевого Законодательного собрания — для них собираются ввести контроль за посещаемостью. Прогульщиков предложено лишать либо заработной платы, либо полномочий. С такой инициативой выступил председатель комитета по депутатской этике и регламенту Дмитрий Новиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Выявилась такая тенденция, что некоторые парламентарии игнорируют заседания комитетов и Законодательного Собрания, на которых принимаются ключевые решения в жизни края, — обозначил Новиков. — Предлагаем таких нарушителей лишать зарплаты, а при систематических прогулах — полномочий».

Инициатива предполагает и наличие причин для снисхождения. Среди них числятся болезнь, командировки и личные обстоятельства. Что именно подразумевается под личными обстоятельствами, пока не уточняется.

Народные избранники, которые не смогут присутствовать на заседаниях комитетов или Законодательного собрания Приморского края, обязаны будут в письменной форме предупредить об этом руководство, указав причину.

В настоящее время инициатива ужесточить ответственность депутатов-прогульщиков находится в стадии разработки, ожидается, что в виде поправок к действующему закону её представят на рассмотрение регионального парламента в ближайшее время.

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Как сообщало ИА REGNUM, Госдумой были приняты поправки в Регламент, запрещающие доверенности. Пропуском не будет считаться, если в течение заседания депутат один раз в 10 часов, в 12:30 или в 16 часов зарегистрировался в зале пленарного заседания. Разрешается пропуск заседаний по уважительным причинам: болезнь, командировка и исполнение членами Совета Думы других полномочий, связанных с их деятельностью.

Штраф за пропуск одного заседания составит одну шестую выплаты, всего же в месяц проходят шесть пленарных заседаний. Средняя зарплата депутата — около 350 тысяч рублей. Таким образом, прогульщику придётся заплатить около 60 тысяч рублей.

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