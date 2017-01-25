«Страны Западной Европы понимают архаичность антироссийских санкций»

Москва, , 03:29 — REGNUM Здравый смысл и нецелесообразность санкций против России — это новые реалии Западной Европы. Такое заявление в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 сделал председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

«Мир столкнулся сегодня с тем, что с каждым днём страны Западной Европы одна за другой, причём не на уровне оппозиции, а на уровне парламентского большинства, предлагают отказаться от антироссийских санкций. Складывается впечатление, что с большой вероятностью на ближайшем заседании Евросовета эти страны могут выступить против антироссийских санкций», — обозначил спикер.

«С учётом новых реалий, с учётом ушедшей администрации Обамы и совершенно не антироссийской риторики Трампа и его команды, страны Западной Европы понимают архаичность санкций, которые грозят ущербом для их экономики, которые по сути своей не здравые и антидемократичные, — уверен Леонид Слуцкий. — Этот механизм уже безнадёжно устарел. Здравый смысл, нецелесообразность санкций против России — вот новые реалии сегодня Западной Европы».