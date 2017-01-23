Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга обиделась на соотечественников

«Моя вера в духовный и психологический рост моего народа находится под угрозой»

Рига, , 17:33 — REGNUM Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга обиделась на «ненависть, злобу и завистливость» латышей, заподозривших ее в нечестном резервировании личного места на кладбище, сообщила Вике-Фрейберга на своей странице в Facebook.

Латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сильно заинтересовалось тем, как Вайра Вике-Фрейберга через посредников обеспечила себе место на престижном Рижском первом лесном кладбище.

Обиженная такими подозрениями экс-президент Латвии написала эмоциональный пост в Facebook, сообщив, что излишне идеализировала народ Латвии и пыталась пробудить его потенциал. Теперь же, после таких низких проявлений завистливости и подозрительности, ее вера в духовный и психологический рост латвийского народа поставлена под угрозу.

Напомним, Вайра Вике-Фрейберга, почти всю жизнь прожившая в Канаде, занимала пост президента Латвии с 1999 по 2007 год.

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