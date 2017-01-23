Понедельник, 23 Января 2017 года
17:37:10 МСК

Глава Мордовии избран в Высший совет партии «Единая Россия»

Политика
Съезд партии прошел 21-22 января в Москве

Саранск, 23 января 2017, 17:06 — REGNUM  Глава Мордовии Владимир Волков избран в Высший совет партии «Единая Россия». Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

«Хочу поблагодарить всех наших избирателей, всех членов «Единой России». Включение меня в Высший совет партии, Владимира Чибиркина и Василия Пискарева в Генеральный совет говорит о доверии руководства нашему региональному отделению. Это своего рода оценка работы Мордовии», — прокомментировал итоги съезда Волков.

Напомним, XVI съезд партии «Единая Россия» состоялся 21−22 января в Москве. В его работе участвовали более 3 тыс. человек — делегаты, представители профильных министерств, депутаты Госдумы. Мордовию представила делегация из 8 человек, которую возглавил руководитель республики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на съезде поднимались вопросы дальнейшей поддержки социальной сферы, здравоохранения, образования, науки. Много внимания было уделено развитию сельского хозяйства, подчеркивалось, что эта сфера является приоритетной, и аграрии будут пользоваться поддержкой. Сельское хозяйство должно стать передовой, динамично растущей отраслью, оно должно обеспечить продовольственную безопасность нашей страны.

В рамках съезда главой Высшего совета партии переизбран Борис Грызлов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правительство России
Главное сегодня
NB!
23.01.17
Смогут ли власти заставить граждан отказаться от наличных?
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
23.01.17
Мизулину зовут в «Единую Россию» укреплять нравственное направление
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Политика
NB!
23.01.17
Для наращивания вооруженных сил в США не хватает людей — WT
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
23.01.17
Песков прокомментировал просьбу Церкви о передаче ей «Херсонеса»
МоскваРоссия Церковная реституция: за и против Культура
NB!
23.01.17
Роберт ЕнгибарянИнститут президентства в США не меняется
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
23.01.17
Станислав Стремидловский«Ползучая белорусизация»: Минск на пороге критической массы
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
23.01.17
В Астане начались переговоры по Сирии
АстанаКазахстан Война в Сирии Политика
NB!
23.01.17
В Литве не нашли доказательств госизмены школьников, отдыхавших в России
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Общество
NB!
23.01.17
Британские ученые нашли «иммунитет» от фейковых новостей
КембриджВеликобритания Научные исследования Наука
NB!
23.01.17
Рост тарифов ЖКХ в Волгограде депутаты обосновали повышением цен
ВолгоградРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Экономика
NB!
23.01.17
Глава Подмосковья усиливает команду?
КрасногорскРоссия Назначение глав муниципальных образований Политика
NB!
23.01.17
ПРО Москвы выявила в 2016 году более десяти реальных пусков ракет‍
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Техника
NB!
23.01.17
Антон ГолицынУрлашов: итоги
ЯрославльРоссия Уголовное дело против мэра Ярославля Политика
NB!
23.01.17
Херсонес — вслед за Исаакиевским собором?
СевастопольРоссия Церковная реституция: за и против Культура
NB!
23.01.17
Замминистра обороны РФ сравнил масштаб строительства с послевоенным — «Ъ»
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
23.01.17
Марат Шибутов2017 год для Казахстана: возможные риски
АстанаКазахстан Экономика Казахстана Политика
NB!
23.01.17
Трамп будет бороться с нападками СМИ в его адрес «зубами и когтями»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
23.01.17
В Петербурге пьяный водитель иномарки протаранил здание комендатуры
Санкт-ПетербургРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
23.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 23 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
23.01.17
Карина СаввинаРежиссер, построивший «голливуд» вокруг себя
ЕкатеринбургРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
23.01.17
Максим ИсаевNational Interest не исключает «внешнеполитических авантюр» Трампа
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.01.17
Абэ выразил Путину недовольство из-за размещения военных РФ на Курилах
ТокиоЯпония Курильские острова и Япония Политика
ещё главное