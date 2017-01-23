Глава Мордовии избран в Высший совет партии «Единая Россия»

Саранск, , 17:06 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков избран в Высший совет партии «Единая Россия». Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

«Хочу поблагодарить всех наших избирателей, всех членов «Единой России». Включение меня в Высший совет партии, Владимира Чибиркина и Василия Пискарева в Генеральный совет говорит о доверии руководства нашему региональному отделению. Это своего рода оценка работы Мордовии», — прокомментировал итоги съезда Волков.

Напомним, XVI съезд партии «Единая Россия» состоялся 21−22 января в Москве. В его работе участвовали более 3 тыс. человек — делегаты, представители профильных министерств, депутаты Госдумы. Мордовию представила делегация из 8 человек, которую возглавил руководитель республики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на съезде поднимались вопросы дальнейшей поддержки социальной сферы, здравоохранения, образования, науки. Много внимания было уделено развитию сельского хозяйства, подчеркивалось, что эта сфера является приоритетной, и аграрии будут пользоваться поддержкой. Сельское хозяйство должно стать передовой, динамично растущей отраслью, оно должно обеспечить продовольственную безопасность нашей страны.

В рамках съезда главой Высшего совета партии переизбран Борис Грызлов.