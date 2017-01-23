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Фийон: Грузия и Украина в НАТО не вступят

Политика
Телекомпания «Имеди» распространила отрывок из интервью кандидата в президенты Франции со ссылкой на «надежный источник»
Мечта Грузии о НАТО
Giorgi Balakhadze
Мечта Грузии о НАТО

Тбилиси, 23 января 2017, 16:58 — REGNUM  Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон считает, что западные политики делают безответственные заявления относительно перспектив вступления Грузии и Украины в НАТО.

Грузинская телекомпания «Имеди» распространила перевод на грузинский язык отрывка из интервью Франсуа Фийона изданию Le Monde. При этом приводится лишь общая ссылка на сайт этого издания, где само заявление Фийона отсутствует, а источником информации называется «надежный источник».

«Просто мы должны признать, что Грузия и Украина не смогут вступить в НАТО и Евросоюз… Всегда ли Запад заслуживал доверия? Мы никогда не вводили Россию в заблуждение в вопросах Ливии, Косово, экономического партнерства с Евросоюзом? Ответственность России велика, но эта ответственность лежит не только на России», — передает слова Фийона телекомпания «Имеди».

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Вступление Украины и Грузии в НАТО
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