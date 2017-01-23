Матвиенко опровергла политические причины закрытия фабрики Roshen в Липецке

По словам спикера Совфеда, решение компании ликвидировать фабрику в Липецке связано с экономическими проблемами

Липецк, , 16:22 — REGNUM Для остановки работы Липецкой кондитерской фабрики, входящей в состав корпорации Roshen, не было политических причин. Как передает портал Most.tv, об этом заявила Валентина Матвиенко на встрече с журналистами, которая прошла в рамках ее рабочего визита в Липецк 23 января.

Как уже сообщало ИА REGNUM, корпорация Roshen 20 января опубликовала сообщение об остановке производственной деятельности Липецкой кондитерской фабрики, объяснив это решение «экономическими и политическими причинами». Предприятие полностью остановит работу в апреле 2017 года. Вместе с остановкой предприятия под сокращение попадут около 700 человек.

Матвиенко заявила, что причиной остановки фабрики стали экономические трудности, а не политика. Глава региона Олег Королев в свою очередь заявил, что проблем с трудоустройством бывших сотрудников кондитерской фабрики не будет.

Напомним, Валентина Матвиенко 23 января находится в Липецке с рабочей поездкой. Она посетила новый корпус перинатального центра и Липецкий областной сосудистый центр. Также у Валентины Матвиенко запланирована рабочая встреча с главой администрации Липецкой области Олегом Королевым, посещение объектов особой экономической зоны «Липецк» и Новолипецкого металлургического комбината.

Читайте ранее в этом сюжете: Липецкая кондитерская фабрика может снова заработать после продажи