Глава оккупированной ВСУ части ДНР назвал условия присоединения Донбасса

Киев, , 16:19 — REGNUM Глава оккупационной военно-гражданской администрации занятой украинскими силовиками части Донецкой народной республики Павел Жебривский рассказал, какие шаги нужно предпринять, чтобы «мирно» оккупировать оставшуюся часть Донбасса. Свое мнение на этот счет он высказал в эфире телеканала «112 Украина» сегодня, 23 января.

Жебривский заявил, что присоединение ДНР и ЛНР к Украине должно пройти мирным путем. «Каждая утраченная жизнь является невероятной ценностью», — сказал он. Глава оккупационной администрации назвал факторы, которые должны этому поспособствовать.

«Первое — чтобы западные партнёры были объединены и продолжали своё давление на Россию. Второе — проведение реформ в Украине, третье — построение новой Донеччины и Луганщины, которая бы кардинально отличалась от того, что там. Ещё одним залогом этой мирной деоккупации является построение модернового современного мотивированного украинского войска», — заявил Жебривский.

Также он подчеркнул, что украинские пограничники должны быть готовы взять под контроль участок границы Донбасса с Россией, который контролируют войска ДНР и ЛНР.

Напомним, часть Донецкой и Луганской Народных Республик оккупированы украинскими войсками. На этих территория действует режим военно-гражданской администрации.