Спецслужбы Латвии заинтересовались поездками сотрудников Рижской думы в РФ

Рига, , 16:13 — REGNUM Полиция безопасности Латвии (ПБ) запросила у Рижской думы информацию о командировках должностных лиц столичного самоуправления в РФ, другие страны СНГ и Китай, сообщает LETA. Как пояснили в ПБ, такого рода информация нужна для контрразведки и обеспечения режима сохранности гостайны в муниципальных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 5 января 2016 года исполнительный директор Риги Юрис Радзевич по запросу ПБ отдал распоряжение работникам самоуправления и депутатам столичной думы подготовить информацию о планирующихся в 2016 году командировках в Россию, Белоруссию, другие страны СНГ и Китай, а также обобщить сведения об уже состоявшихся официальных и неофициальных поездках в эти регионы.

Стоит отметить, что подобный запрос Рижская дума получила впервые. В 2015 году сотрудники разного ранга Рижской думы совершили 51 визит в Россию, другие страны СНГ и Китай.

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