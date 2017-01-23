Поляки хотят взыскать с Варшавы 7 млн евро за отмену поездок в Калининград

Варшава, , 16:35 — REGNUM В Польше готовят коллективный судебный иск против государства из-за отмены Варшавой льготного местного приграничного передвижения (МПП) с российской Калининградской областью. Об этом в интервью газете «Выборча» сообщил сенатор от партии «Гражданская платформа» Ежи Вчисла.

«Необходимо возместить потери, вызванные ликвидацией МПП, — сказал он в интервью. — Ведь, по крайней мере, 100 тыс. человек заплатили за получение разрешения, позволяющего им на пересечение границы с Россией в рамках МПП. Часть этих людей не успела воспользоваться МПП ни разу».

По подсчётам сенатора, речь может идти о сумме в 30 млн злотых (около полмиллиарда рублей или 7 млн евро, — ИА REGNUM ). «Я считаю, что они теперь имеют право требовать возврата денег, которые инвестировали», — сказал Вчисла, добавив, что жители северных воеводств «очень разозлены, потому что неожиданные действия власти привели их к ощутимым финансовым потерям».

Говоря о прогнозе возобновления МПП, сенатор сказал, что «пока партия «Право и справедливость» при власти, нечего об этом мечтать».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что в декабре 2016 года первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов назвал отмену МПП «очень серьёзным откатом в отношениях между нашими странами и народами».

Напомним, Соглашение между правительствами РФ и Польши о местном приграничном передвижении вступило в силу в июле 2012 года. Под действие соглашения попадала вся Калининградская область и часть территорий Варминьско-Мазурского и Поморского воеводств Польши, равная площади Калининградской области.

Через четыре года власти Польши внезапно приостановили действие соглашения об МПП под предлогом обеспечения мер безопасности в дни саммита НАТО в Варшаве.