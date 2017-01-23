Липецк, , 16:07 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Липецкий областной сосудистый центр в рамках рабочего визита 23 января. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, спикер Совфеда вместе с главой администрации Липецкой области Олегом Королевым, председателем областного совета депутатов Павлом Путилиным, главным федеральным инспектором по Липецкой области Олегом Снежковым, а также членами Совета Федерации от Липецкой области Ираидой Тихоновой и Максимом Кавджарадзе познакомились с работой врачей рентгенангиографической операционной и блока интенсивной терапии.

В регионе действуют шесть сосудистых центров: один — в областном центре и пять первичных по области. «Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Липецкой области снизилась с момента открытия сосудистых центров почти на 30%», — рассказала заместитель главы региона Людмила Летникова. Ежегодно в центре проходят лечение более 10 тысяч человек. Пациенты госпитализируются в соответствии с диагнозом и тяжестью состояния в подразделения центра по принципу «зеленого коридора» — без задержки на уровне приемного покоя. Эндоваскулярные хирурги круглосуточно дежурят для оказания помощи больным с сосудистыми катастрофами. В региональном сосудистом центре ежегодно выполняется более семи тысяч рентгенангиохирургических вмешательств, более трех тысяч коронароангиографий, более 1700 ангиопластик и стентирований коронарных артерий.

«Показатели эффективности работы сосудистого центра очень радуют. Учреждение оснащено уникальным оборудованием, здесь трудится прекрасный коллектив. Важно отметить, что медперсонал прошел специальное обучение. Перед областью стоят амбициозные задачи по дальнейшему снижению смертности от сосудистых заболеваний, и я уверена, что сотрудники центра будут этому максимально способствовать» — отметила Валентина Матвиенко.

Глава администрации Липецкой области Олег Королев в ходе осмотра центра еще раз обратил внимание, что благодаря современному высокотехнологичному лечению летальность от инфаркта миокарда в регионе ниже среднероссийской. В 2016 году она составила 9,2%, а в РФ — 13%. «Областная власть делает все возможное для организации слаженной работы медицинских учреждений и минимизации показателя смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнул Олег Королев.

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