Делегация Дамаска в Астане обвинила оппозицию в срыве переговоров

Астана, , 15:59 — REGNUM ‍Представители сирийской оппозиции, прибывшие в Астану на переговоры по мирному урегулированию, фактически защищают террористов группировки «Джабхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С таким заявлением выступил глава делегации правительства Сирии Башар Джаафари сегодня, 23 января.

По словам Джаафари, так называемая умеренная оппозиция не довольна противостоянием, которое оказывают правительственные войска террористам «Джабхат-ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Оппозиция, по словам представителя Дамаска, поддерживает экстремистов.

Также Джаафари заявил, что сделанное возглавляющим оппозиционную сирийскую делегацию Мухаммедом Аллюшем (член группировки «Джейш аль-Ислам») заявление имело цель сорвать переговоры. Резкие высказывания, которые он себе позволил, не преследуют цель договориться. Но представители Дамаска не станут участвовать «в реализации этого сценария», подчеркнул Джаафари.

Напомним, 23 января в столице Казахстана начался новый раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Они осуществились по инициативе России, которая договорилась с Турцией и Ираном: страны заключили общенациональное соглашение о прекращении огня в Сирии.

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