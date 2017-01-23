МИД Венгрии: США вмешивались во внутренние дела страны

20 января 2017 г. в США прошла торжественная церемония инаугурации избранного президента Дональда Трампа

Будапешт, , 15:58 — REGNUM Властям США необходимо отказаться от «экспорта демократии» в другие страны. Об этом, как передает Life.ru, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«То, что Дональд Трамп наконец-то хочет оставить в стороне такой момент как насильственный экспорт демократии — это хорошая новость», — отметил он.

При этом Сийярто добавил, что за предыдущие годы власти Венгрии получали множество указаний со стороны Вашингтона.

«Было очень много вмешательства в наши внутренние дела», — отметил глава МИД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2017 г. в США прошла торжественная церемония инаугурации избранного президента Дональда Трампа. В своем выступлении миллиардер пообещал заняться внутренними проблемами страны, не вмешиваться в дела других государств.

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