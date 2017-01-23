Изъяли телефоны и компьютеры: среди русских школьников Литвы искали врагов

Вильнюс, , 15:40 — REGNUM Оценив собранные данные, выводы специалистов Центра судебной экспертизы Литвы, другие полученные документы, констатировав, что нет фактических данных, которые подтвердили бы изначальные подозрения в оказании помощи другой стране действовать против Литвы, Вильнюсская окружная прокуратура приняла решение прервать это досудебное расследование, сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 января, в прокуратуре.

Досудебное расследование было начато осенью 2014 года после того, как была получена информация о том, что ученики нескольких вильнюсских школ нацменьшинств, граждане Литвы, в 2013—2014 годах участвовали в международных лагерях развития молодежи, которые инициируют и организуют общественные организации России. «Чтобы тщательно расследовать возможную преступную деятельность, у участников процесса были изъяты компьютерные файлы, информация из мобильных телефонов, видеокамер, фотоаппаратов, флэшек, были допрошены свидетели, выполнены другие необходимые действия досудебного расследования», — отмечают в прокуратуре.

Во время досудебного расследования от специалистов Центра судебной экспертизы Литвы было получено более 12 выводов большого объема, было проведено исследование всех электронных файлов. В представленных выводах не было получено информации, которая имела бы значение для расследования.

«Отмечается, что во время досудебного расследования принимались решения, которые были основаны на совокупности данных, приоритет не предоставлялся ни оправдательным, ни обвинительным данным. В этом случае после оценки всех необходимых для расследования обстоятельств не было получено объективных и неоспоримых данных о том, что кто-то помогал другой стране действовать против Литвы. Отмечается, что Кодекс уголовного процесса Литвы обязывает надлежащим образом применять закон не только для того, чтобы было наказано лицо, совершившее преступное деяние, но и для того, чтобы гарантировать, чтобы не был наказан невинный. Поэтому с учетом изложенного досудебное расследование прерывается», — констатируется в постановлении прокурора.

Досудебное расследование вели прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры и следователи главного комиссариата полиции Вильнюсского округа. Постановление о решении прервать расследование может быть обжаловано прокурору более высокого ранга.

Напомним, в международном лагере «Союз 2014 — Наследники Победы» вильнюсские школьники отдыхали в 2014 году. Лагерь финансировался Минобороны РФ, что вызвало резкую критику депутатов Сейма. Позже они обратились в прокуратуру.