Понедельник, 23 Января 2017 года
17:38:17 МСК

Председатель ПАСЕ переизбран без участия России

Политика
Российская сторона требует внести изменения в регламент организации

Страсбург, Франция, 23 января 2017, 15:40 — REGNUM  Испанский политик Педро Аграмунт вновь избран председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Процедура прошла в отсутствие на заседании Ассамблеи делегации из России, передает 23 января RT.

Отмечается, что переизбрание Аграмунта произошло автоматически на открытии зимней сессии ПАСЕ. При этом были подтверждены полномочия всех национальных делегаций, кроме словацкой — ситуация связана с недостаточным присутствием среди ее представителей женщин. Обсуждение этого вопроса состоится в рамках текущей сессии.

Напомним, позиция России по Крыму стала причиной того, что в 2014 и 2015 годах ПАСЕ приняла резолюции, лишившие российскую делегацию основных прав. В частности представители РФ лишены возможности голосовать на сессии и участвовать в работе уставных органов Ассамблеи.

Как передавало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил об отказе России от участия в сессиях ПАСЕ до тех пор, пока в регламент организации не будут внесены изменения. Российская сторона требует исключить из регламента Ассамблеи возможность лишения голоса той или иной делегации.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Воссоединение Крыма с Россией
Главное сегодня
NB!
23.01.17
Смогут ли власти заставить граждан отказаться от наличных?
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
23.01.17
Мизулину зовут в «Единую Россию» укреплять нравственное направление
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Политика
NB!
23.01.17
Для наращивания вооруженных сил в США не хватает людей — WT
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
23.01.17
Песков прокомментировал просьбу Церкви о передаче ей «Херсонеса»
МоскваРоссия Церковная реституция: за и против Культура
NB!
23.01.17
Роберт ЕнгибарянИнститут президентства в США не меняется
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
23.01.17
Станислав Стремидловский«Ползучая белорусизация»: Минск на пороге критической массы
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
23.01.17
В Астане начались переговоры по Сирии
АстанаКазахстан Война в Сирии Политика
NB!
23.01.17
В Литве не нашли доказательств госизмены школьников, отдыхавших в России
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Общество
NB!
23.01.17
Британские ученые нашли «иммунитет» от фейковых новостей
КембриджВеликобритания Научные исследования Наука
NB!
23.01.17
Рост тарифов ЖКХ в Волгограде депутаты обосновали повышением цен
ВолгоградРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Экономика
NB!
23.01.17
Глава Подмосковья усиливает команду?
КрасногорскРоссия Назначение глав муниципальных образований Политика
NB!
23.01.17
ПРО Москвы выявила в 2016 году более десяти реальных пусков ракет‍
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Техника
NB!
23.01.17
Антон ГолицынУрлашов: итоги
ЯрославльРоссия Уголовное дело против мэра Ярославля Политика
NB!
23.01.17
Херсонес — вслед за Исаакиевским собором?
СевастопольРоссия Церковная реституция: за и против Культура
NB!
23.01.17
Замминистра обороны РФ сравнил масштаб строительства с послевоенным — «Ъ»
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
23.01.17
Марат Шибутов2017 год для Казахстана: возможные риски
АстанаКазахстан Экономика Казахстана Политика
NB!
23.01.17
Трамп будет бороться с нападками СМИ в его адрес «зубами и когтями»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
23.01.17
В Петербурге пьяный водитель иномарки протаранил здание комендатуры
Санкт-ПетербургРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
23.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 23 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
23.01.17
Карина СаввинаРежиссер, построивший «голливуд» вокруг себя
ЕкатеринбургРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
23.01.17
Максим ИсаевNational Interest не исключает «внешнеполитических авантюр» Трампа
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.01.17
Абэ выразил Путину недовольство из-за размещения военных РФ на Курилах
ТокиоЯпония Курильские острова и Япония Политика
ещё главное