Председатель ПАСЕ переизбран без участия России

Страсбург, Франция, , 15:40 — REGNUM Испанский политик Педро Аграмунт вновь избран председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Процедура прошла в отсутствие на заседании Ассамблеи делегации из России, передает 23 января RT.

Отмечается, что переизбрание Аграмунта произошло автоматически на открытии зимней сессии ПАСЕ. При этом были подтверждены полномочия всех национальных делегаций, кроме словацкой — ситуация связана с недостаточным присутствием среди ее представителей женщин. Обсуждение этого вопроса состоится в рамках текущей сессии.

Напомним, позиция России по Крыму стала причиной того, что в 2014 и 2015 годах ПАСЕ приняла резолюции, лишившие российскую делегацию основных прав. В частности представители РФ лишены возможности голосовать на сессии и участвовать в работе уставных органов Ассамблеи.

Как передавало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил об отказе России от участия в сессиях ПАСЕ до тех пор, пока в регламент организации не будут внесены изменения. Российская сторона требует исключить из регламента Ассамблеи возможность лишения голоса той или иной делегации.