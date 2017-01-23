Активистки украинского движения Femen «разошлись, как в море корабли»

Киев, , 15:35 — REGNUM Протестное движение Femen прекратило своё существование на Украине. Об этом сообщила его участница Яна Жданова в интервью украинскому изданию «Апостроф».

Отвечая на вопрос о том, почему на Украине в последнее время не слышно о Femen, Жданова отметила, что это движение прекратило своё существование в этой стране.

«Femen уже не существует. С 2015 года это все уже закончилось. Все разошлись, как в море корабли. Команды, которая была раньше, уже нет», — сказала она.

На удивлённый вопрос журналиста, есть ли акции в других странах, Жданова отметила, что есть люди, имитирующие деятельность. При этом прежних скрепляющих идей нет.

«Каждый имитирует какую-то деятельность: в Испании, во Франции, даже в Украине осталось пару девочек под предводительством Анны Гуцол. Что-то они время от времени выстреливают, проводят акции…» — пояснила она.

По словам Ждановой, больше нет системы и концепта, который связывал активисток с самого начала. «Единственное, что их связывает с тем Femen, который все знают, это то, что они протестуют топлесс и пишут на груди слоган. Но люди совершенно не понимают, что они делают», — сказала она.

Напомним, Femen возникло на Украине в 2008 году. Активистки устраивали эпатажные акции протеста, обнажаясь для привлечения внимания. В апреле 2013 года акционистки в Германии разделись в знак протеста во время посещения промышленной ярмарки в Ганновере президентом России Владимиром Путиным и немецким канцлером Ангелой Меркель.