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Президент Литвы надеется на встречу с Трампом

Политика
Грибаускайте отправила поздравление новому президенту США

Вильнюс, 23 января 2017, 15:34 — REGNUM  Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила Дональда Трампа со вступлением в должность президента Соединенных Штатов Америки, сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 января, в канцелярии президента Литвы.

Как отметила глава страны, литовский народ «высоко ценит последовательную поддержку Соединенными Штатами Америки свободы, независимости и государственности Литвы». Это «прочная основа для дружбы и сотрудничества между нашими государствами». По утверждению Дали Грибаускайте, Литва и Соединенные Штаты Америки являются «ближайшими союзниками, так как нас связывает приверженность демократии, правам человека и готовность решать сегодняшние проблемы безопасности, терроризма, экономические и политические задачи».

По словам Грибаускайте, «мы готовы вместе защищать свободу и интересы наших граждан и развивать совместные проекты, направленные на обеспечение благосостояния наших народов». В своем поздравительном письме глава Литвы выразила надежду на то, что в ближайшее время появится возможность встретиться с Дональдом Трампом и вместе обсудить отношения между Соединенными Штатами Америки и Литвой, а также направления развития трансатлантического сотрудничества, продолжая таким образом исключительную историю дружбы наших стран. Даля Грибаускайте пожелала Дональду Трампу успехов в ответственной деятельности, а США — «еще большего процветания».

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