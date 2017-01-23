Президент Литвы надеется на встречу с Трампом

Вильнюс, , 15:34 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила Дональда Трампа со вступлением в должность президента Соединенных Штатов Америки, сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 января, в канцелярии президента Литвы.

Как отметила глава страны, литовский народ «высоко ценит последовательную поддержку Соединенными Штатами Америки свободы, независимости и государственности Литвы». Это «прочная основа для дружбы и сотрудничества между нашими государствами». По утверждению Дали Грибаускайте, Литва и Соединенные Штаты Америки являются «ближайшими союзниками, так как нас связывает приверженность демократии, правам человека и готовность решать сегодняшние проблемы безопасности, терроризма, экономические и политические задачи».

По словам Грибаускайте, «мы готовы вместе защищать свободу и интересы наших граждан и развивать совместные проекты, направленные на обеспечение благосостояния наших народов». В своем поздравительном письме глава Литвы выразила надежду на то, что в ближайшее время появится возможность встретиться с Дональдом Трампом и вместе обсудить отношения между Соединенными Штатами Америки и Литвой, а также направления развития трансатлантического сотрудничества, продолжая таким образом исключительную историю дружбы наших стран. Даля Грибаускайте пожелала Дональду Трампу успехов в ответственной деятельности, а США — «еще большего процветания».