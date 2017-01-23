Верные свергнутому президенту Йемена войска захватили порт города Моха

Сам город по-прежнему находится под контролем хуситов

Сана, , 15:32 — REGNUM Правительственные силы Йемена при поддержке авиации коалиции стран Персидского залива во главе с Саудовской Аравией захватили 23 января порт города Моха, сообщает Le Figaro.

Сам город Моха, расположенный на западном побережье Красного моря, по-прежнему находится под контролем повстанцев-хуситов и их союзников.

Напомним, сторонами конфликта в Йемене являются, с одной стороны, хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, с другой стороны — военные и ополченцы, лояльные президенту Мансуру Хади.

В боевых действиях на стороне Хади официально принимает участие «арабская коалиция» во главе с Саудовской Аравией