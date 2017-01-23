Президент Таджикистана произвел ряд кадровых перестановок

Душанбе, , 15:25 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел ряд кадровых перестановок в Исполнительном аппарате президента, министерствах, ведомствах и государственных учреждениях. Об этом сегодня, 23 января, сообщает госинформагентство «Ховар».

В соответствии с указами главы государства, новым помощником президента по экономически вопросам назначен Ашурбой Абдувохид Солехзода, Министерство транспорта возглавит бывший председатель Рушанского района Худоёр Худоёрзода, а вместо него руководить Рушанским районом Горно-Бадахшанской автономной области будет Ходжаназар Имомназар.

Прежний глава Минтранса Шерали Рахмон Ганджалзода занял должность замминистра транспорта.

Председателем Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана стал Файзиддин Саттор Каххорзода.

Кроме того, назначен новый директор Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан. Им стал Сулаймон Саид Султонзода, сменивший на этой должности старшего сына президента — 29-летнего Рустама Эмомали, назначенного ранее столичным градоначальником.

Обязанности заместителя главы антикоррупционного ведомства возложены на Тохира Нурзоду.

Также освобождены от должности замминистра транспорта Зульфия Ёрова, заместитель руководителя Исполнительного аппарата президента Файзиддин Каххорзода, начальник Управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды Джалил Пиризода, замглавы МВД Искандар Солехзода, ректор Финансово-экономического института Таджикистана Ашурбой Солехзода и директор госучреждения «Джахоннамо» Абдумаджид Хакимзода.

Кроме того, в связи с выходом на пенсию снят с должности заместитель директора Агентства по статистике при президенте Таджикистана Асват Асоев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 января 2017 года сын президента Таджикистана Рустам Эмомали, возглавлявший антикоррупционное ведомство, был назначен мэром Душанбе вместо Махмадсаида Убайдуллоева, руководившего таджикской столицей на протяжении последних двух десятков лет.

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