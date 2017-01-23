Делегацию России в ПА ОБСЕ может возглавить Петр Толстой

Москва, , 15:18 — REGNUM Делегацию России в ПА ОБСЕ может возглавить вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

По словам парламентария, 27 января состоится собрание парламентариев-членов делегации в ПА ОБСЕ (депутатов и членов Совфеда), где будет обсуждаться в том числе вопрос, кто возглавит делегацию.

«Мы будем рассматривать вопрос о руководителе делегации и о возможном представителе России в Бюро ПА ОБСЕ», — сообщил Толстой.

Депутат подтвердил, что его кандидатура на пост главы делегации рассматривается. «Решение зависит от коллег, окажут ли они такое доверие, я с радостью возглавлю. Кандидатура рассматривается», — подтвердил он.

Говоря о работе в ПА ОБСЕ, Толстой заявил о готовности к двустороннему диалогу с украинской делегацией.

«Мы готовы к двусторонним отношениям с любыми делегациями, в том числе с украинской и любой другой делегацией», — заявил вице-спикер Госдумы. «Вопрос не в том, что Россия не готова к диалогу, а в том, что Россию вместо диалога пытаются поучать, вот слушать поучения ни от кого российского делегация не будет, а диалог, уважительный, равноправный, с высказываем своей точки зрения, с донесением своей точки зрения до наших коллег из парламентов европейских стран, мы к такому диалогу готовы, все члены делегации настроены на такую работу», — заверил он.