Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 ударили по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре
Дамаск, 23 января 2017, 15:17 — REGNUM Сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, поднявшиеся в воздух на территории России, нанесли очередной удар по объектам боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в окрестностях города Дейр-эз-Зор в Сирии, передают 23 января «Вести».
Самолеты ВКС РФ пересекли воздушное пространство Ирака и Ирана, после чего ударили по командным пунктам террористов, а также складам с вооружением и боеприпасами. Средства объективного контроля подтвердили, что все назначенные цели были поражены.
Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на сирийском аэродроме Хмеймим, выполнили истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков. Успешно выполнившие боевые задачи самолеты вернулись на аэродромы базирования.
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