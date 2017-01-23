Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 ударили по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре

Уничтожены командные пункты террористов, а также склады с вооружением

Дамаск, , 15:17 — REGNUM Сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, поднявшиеся в воздух на территории России, нанесли очередной удар по объектам боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в окрестностях города Дейр-эз-Зор в Сирии, передают 23 января «Вести».

Самолеты ВКС РФ пересекли воздушное пространство Ирака и Ирана, после чего ударили по командным пунктам террористов, а также складам с вооружением и боеприпасами. Средства объективного контроля подтвердили, что все назначенные цели были поражены.

Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на сирийском аэродроме Хмеймим, выполнили истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков. Успешно выполнившие боевые задачи самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Читайте ранее в этом сюжете: Бомбардировщики Ту-22м3 атаковали объекты ИГ в Сирии