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Ставрополье расширяет представительство в «ЕР»

Политика
В состав Генсовета «Единой России» вошел глава Думы Ставрополья Геннадий Ягубов. Он является секретарем Ставропольского регионального отделения партии «Единая Россия»

Ставрополь, 23 января 2017, 15:16 — REGNUM  

Ставропольский край расширяет представительство в «ЕР», что позволяет привлекать в экономику региона больше федеральных средств.

«Если раньше на выполнение инициированных партией проектов Ставрополью удавалось привлечь из федерального бюджета примерно 300 миллионов рублей в год, то на 2017 год эти средства составляют уже более 11 миллиардов рублей», — предали корреспонденту ИА REGNUM слова главы региона Владимира Владимирова в пресс-службе губернатора Ставрополья.

Он добавил, что региону необходимо расширять свое представительство в федеральных органах, сохранять взаимодействие и постоянно работать.

В состав Генсовета «Единой России» вошел секретарь Ставропольского регионального отделения партии, спикер регионального парламента Геннадий Ягубов. Такое решение принято 11 января на пленарном заседании XVI Съезда партии, где были переизбраны руководящие и центральные органы партии. В состав руководящего органа партии вошли также депутаты Государственной Думы, главы субъектов федерации, общественные деятели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении партии.

«Это большая ответственность — представлять наш край, наше региональное отделение на федеральном уровне. И у меня есть поддержка. Это, в первую очередь, наши земляки — депутаты Государственной Думы, которые возглавляют профильные комитеты или входят в их состав… Я уверен, что площадка для того, чтобы выразить наши мысли и представлять интересы Ставропольского края, у нас есть», — прокомментировал свое назначение Ягубов.

Напомним, в новый состав Госдумы РФ вошли шесть ставропольских представителей. Это сопредседатель ОНФ Ольга Тимофеева, Алексей Лавриненко, Ольга Казакова, Елена Бондаренко, Михаил Кузьмин, Александр Ищенко.

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В рамках съезда партии переизбранный ее председатель Дмитрий Медведев в числе приоритетов на будущий период назвал развитие регионов.

«Регионы должны быть самодостаточны. Это непременное условие развития страны», — сказал Медведев.

Он также считает необходимым сократить уровень инфляции до 4% в год и развивать проекты по строительству и реконструкции спортивных объектов, обновлению дворов и улучшению городской среды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ставропольский край на эти цели привлекает более 600 миллионов рублей. В этом году в России стартуют еще три проекта, нацеленные на развитие домов культуры, а также театров и парков в малых городах.

«Из федерального бюджета выделено 1,4 млрд рублей на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры по всей стране. Это первый шаг, который поможет сельским учреждениям культуры начать ремонт или же приобрести необходимое оборудование и новые кресла для зрительных залов», — прокомментировала решения партии депутат Государственной Думы от Ставропольского края Ольга Казакова.

Сегодня ведется работа совместно с министерством культуры Ставропольского края по формированию заявок и определению конкретных объектов для участия в этом проекте. «Мы сделали все расчеты вместе с министерством и абсолютно точно можем участвовать в реализации проекта на нашей территории», — сказала Казакова.

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