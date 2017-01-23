Вильнюс: Летний отдых школьников в лагере РФ не оказал воздействия на Литву

Вильнюс, , 15:14 — REGNUM ‍В факте отдыха литовских школьников в российском лагере «Союз 2014 — Наследники Победы» нет государственной измены. Отдых ребят не навредил литовской государственности, не «оказал воздействия» на Литву, пишет «Парламентская газета».

Уточняется, что в Литве досудебное расследование, которое вела окружная прокуратура Вильнюса, длилось больше двух лет. Наконец оно окончено.

Согласно выводам, к которым пришло расследование, не выявлено данных, подтверждающих подозрения о «воздействии на Литву» со стороны другой страны.

Напомним, в Вильнюсе расследовалось дело, которое Литва возбудила по 118-й статье литовского УК. Согласно литовскому законодательству, за помощь другому государству, которая навредила бы стране, статья предусматривает санкции.

Расследование началось после того, как в октябре 2014 года СМИ Литвы сообщили об участии школьников вильнюсской русскоязычной гимназии им. Софьи Ковалевской в сборе военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз», финансируемым Минобороны РФ. Сборы проходят ежегодно.

После сообщений СМИ литовские власти высказали возмущение и сочли участие школьников в сборах чуть ли не госизменой. После обысков, которые прошли у участников мероприятия, российская сторона заявила, что Вильнюс ведёт «охоту на ведьм».

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