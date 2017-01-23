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Суд Греции перенес решение относительно экстрадиции турецких военных

Политика
Вердикт Верховного суда станет известен в четверг, 26 января
Суд
George Hodan
Суд

Афины , 23 января 2017, 14:58 — REGNUM  Верховный суд Греции 26 января примет решения относительно судьбы восьми турецких солдат, который бежали в Грецию на вертолете, после неудачной попытки военного переворота в июле 2016 года, сообщает Reuters.

Турция утверждает, что бежавшие принимали участие в попытке государственного переворота 15 июля, против президента Рэджэпа Эрдогана и потребовали скорейшей выдачи обвиняемых.

Солдаты отвергают обвинения и просят предоставить им политическое убежище в Греции, утверждая, что их жизням угрожает опасность на родине.

Решение по данному делу будет озвучено в четверг, 26 января. Судебный вердикт может осложнить или улучшить отношения между странами, которые имеют разные взгляды в отношении конфликта на острове Кипр.

Напомним, восемь офицеров турецкой армии прибыли на военном вертолете на территорию Греции 16 июля 2016 года сразу после провала попытки военного переворота. Военные отрицают свою причастность к путчистам.

Греческий суд приговорил их к двум месяцам тюремного заключения за «незаконное проникновение в страну», изменив приговор на условный с отсрочкой исполнения на три года. В августе турецкая сторона направила в Афины запрос на экстрадицию военных.

Читайте ранее в этом сюжете: Греческий суд отказал Анкаре в экстрадиции троих турецких военных

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Попытка военного переворота в Турции
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