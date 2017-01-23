Судья КС РФ счёл обращение Минюста по делу ЮКОСа недопустимым

Москва, , 14:49 — REGNUM Российский судья Владимир Ярославцев считает недопустимым запрос российского министерства юстиции в Конституционный суд России о возможности не исполнять решение Страсбургского суда по делу ЮКОСа. Рассматривать это обращение вообще не нужно было, сообщил он. Особое мнение судьи опубликовано на официальном сайте КС РФ.

«Полагаю, что запрос Министерства юстиции РФ не является допустимым и производство по делу подлежит прекращению», — говорится в сообщении Ярославцева.

Напомним, Минюст счёл требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате компенсации экс-акционерам «ЮКОСа» противоречащим российской Конституции. КС, рассмотрев запрос Минюста, вынес решение, согласно которому Россия не должна выплачивать компенсацию в 1,86 миллиарда евро экс-акционерам ЮКОСа. Стоит отметить, что единогласного решения КС не было.

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