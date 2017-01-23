Единороссы Петербурга не хотят видеть детей в кальянных и на кладбищах

Санкт-Петербург, , 14:54 — REGNUM В ближайшее время в Санкт-Петербурге может быть значительно расширен список мест, где запрещено находиться детям и подросткам, не достигшим возраста 16 лет, без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих. С таким предложением выступил сегодня руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе петербургской парторганизации единороссов.

В частности, в список мест, в которых нахождение несовершеннолетних запрещается, предлагается включить кальянные и другие заведения, где курят кальян. По мнению Тетердинко, в ночное время несовершеннолетних без законного сопровождения нельзя пускать на кладбища и прилегающие к ним территории. Закрыть для подростков, нередко увлекающихся опасным «зацепингом», предлагается не предназначенные для размещения пассажиров служебные части железнодорожного и автомобильного транспорта и соответствующую инфраструктуру.

Согласно законопроекту, который вскоре может обрести статус городского закона, в числе круглосуточно «запретных» мест для несовершеннолетних любого возраста (без сопровождения взрослых) должны появиться: объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта, полосы отвода железных дорог, котельные, колодцы теплотрасс, канализационные коллекторы, мусорные свалки, водонапорные башни, очистные сооружения; пожарные гидранты, мачты сотовой связи, электроподстанции, газораспределительные станции, строящиеся и законсервированные объекты строительства, подвалы, чердаки, крыши зданий, нежилые и ветхие дома.

«Предложенные меры позволят снизить уровень детского травматизма, предотвратить совершение несовершеннолетними противоправных действий на объектах транспортной инфраструктуры и иных объектах, представляющих повышенную опасность для их жизни и здоровья, оградить несовершеннолетних от негативного воздействия табачного дыма на организм», — пояснил смысл предлагаемой инициативы лидер петербургских единороссов в городском парламента.

За несоблюдение этих запретов родители или законные представители, или же сами несовершеннолетние (в возрасти от 16 лет) будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

Добавим, что особенно часто несчастные случаи с подростками происходят на объектах железной дороги в результате несанкционированного проезда на крышах, в межвагонном пространстве и на подножках.

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