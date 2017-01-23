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Уход Мизулиной из «СР» — «подтверждение незрелости» партии

Политика
Сенатор от Омской области Елена Мизулина подала заявление о выходе из «Справедливой России», однако, по мнению политолога, это решение не повлияет на ее работу в регионе

Омск, 23 января 2017, 14:59 — REGNUM  В Омской области продолжается обсуждение причин неожиданного решения сенатора Елены Мизулиной о выходе из «Справедливой России». По мнению омского политолога Галины Татариновой, решение Мизулиной — одно из свидетельств «незрелости «СР» как политической организации».

«Высказывать предположения о том, почему Елена Мизулина приняла решение выйти из «Справедливой России», сейчас некорректно. Я думаю, версии и варианты появятся в ближайшее время в достаточном количестве. Что касается вопроса, повлияет ли ее выход из партии на работу в Омской области. Я считаю, что особого влияния это не окажет. Да, она известная личность, наши власти использовали ее имя, чтобы порешать какие-то вопросы. И я считаю, что работа продолжится в штатном режиме», — сказала Галина Татаринова.

«Вскоре в Омской области планируют избрать нового лидера регионального отделения «Справедливой России». Я думаю, что справороссы будут постепенно набирать свои очки в нашем регионе, а пока у них много «минусов». Какая-то непонятная смена лидера (в сентябре 2016 года Дмитрий Горовцов, возглавивший местное отделение «СР» в марте, покинул регион — прим. ИА REGNUM ). Горовцов — яркий человек, но здесь у него все сложилось неудачно, он демонстративно покинул лидерское кресло», — рассуждает эксперт.

«Видимо, в «Справедливой России» все-таки непростая обстановка. У них достаточно странное положение — они как бы в оппозиции, а как бы и нет. Нишу среди избирателей, которая у них была изначально заявлена при создании партии, выстроить не получилось, если говорить маркетинговым языком — таргетировать. По моему мнению, как политическая организация «Справедливая Россия» демонстрирует свою незрелость, и уход из партии Мизулиной — еще одно тому подтверждение», — подытожила собеседница ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 23 января, на официальном сайте сенатора от Омской области Елены Мизулиной появилось сообщение о том, что она вышла из партии «Справедливая Россия», в которой состояла с 2007 года.

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Добавим, судя по всему, выход Елены Мизулиной из «СР» стал неожиданностью и для омских единороссов. «Мы обладаем такой же информацией. Пока из Москвы информации нет. Будем следить. Пока неизвестно, где Елена Борисовна, и что она», — цитирует «Омск-Информ» секретаря политсовета омского регионального отделения «ЕР» Юрия Тетянникова.

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Однако, как стало известно ИА REGNUM, член Совфеда Елена Мизулина пока не обращалась в «Единую Россию» для вступления в партию. «Мизулина к нам не обращалась, от нас официальных предложений не поступало», — сказал замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко. При этом он отметил, что партия открыта для обсуждения приема Мизулиной в случае ее обращения.

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Напомним, Елена Мизулина стала сенатором от Омской области после того, как Виктор Назаров 13 сентября 2015 года выиграл выборы губернатора региона.

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