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Медведев: «Мы возвращаемся к прежней системе индексации пенсий»

Политика
21 января министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин на съезде партии «Единая Россия» сообщил, что реальный размер пенсий в Российской Федерации (РФ) в ближайшие 3 года будет снижаться

Москва, 23 января 2017, 14:42 — REGNUM  Премьер-министр Российской Федерации (РФ) Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором утверждена индексация пенсий на 5,4% с 1 февраля 2017 года. Об этом, как передает ПРАЙМ, заявил сам глава российского правительства на еженедельной встрече с вице-премьерами.

«Как я и обещал, в этом году мы возвращаемся к прежней системе индексации пенсий, а страховая пенсия в этом году будет повышена с 1 февраля, — отметил Медведев. — Она вырастет на уровень инфляции прошлого года, он составил 5,4%».

При этом премьер-министр РФ добавил, что финансовые средства на индексацию пенсий были заложены в закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР).

Как ранее передавало ИА REGNUM, 21 января министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин на съезде партии «Единая Россия» сообщил, что реальный размер пенсий в Российской Федерации (РФ) в ближайшие 3 года будет снижаться, несмотря на возврат к индексации по уровню реальной инфляции.

«Несмотря на то, что мы (власти РФ) индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии все равно в перспективе 3 лет снижаются», — говорил он.

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Индексация пенсий
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