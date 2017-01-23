Глава ВЦИОМ назвал главный риск президентских выборов 2018 года

Москва, , 14:18 — REGNUM Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью РБК назвал основной риск президентской кампании марта 2018 года — низкая явка избирателей.

По его словам, президентские выборы — единственные в России, имеющие «критическое значение для устойчивости системы». Поэтому низкая явка станет «ударом по легитимности».

Обеспечение высокого уровня явки на выборах президента РФ решается легче, чем для выборов других уровней. Что касается прогноза результатов выборов 2018 года, Федоров отметил, что на выборах есть шанс, что победит «кто-либо кроме Путина».

«Но он существует только в том случае, если Путин откажется баллотироваться и предложит вместо себя кого-то другого. Если он сам будет баллотироваться, такого шанса нет», — сказал гендиректор ВЦИОМ.

Это и может стать причиной низкой явки — избиратели и так убеждены, что Путин победит, а значит «растет желание остаться дома». «Тем более что речь идет уже о четвертом сроке Путина», —резюмировал Федоров.