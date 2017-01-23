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Лавров: Предъявленные Москве «условия» Порошенко противоречат Минску-2

Политика
Порошенко не собирается переходить к реализации политических положений минских договорённостей

Москва, 23 января 2017, 14:17 — REGNUM  Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев не намерен сдерживать свои обязательства по Минским договорённостям до тех пор, пока Москва не выполнит «условие» по восстановлению контроля украинской армии над границей с Россией, противоречат самим Минским соглашениям. В «Минске-2» говорится о том, что сначала прописано выполнение Киевом условий и лишь затем затем — восстановление контроля над российско-украинской границей. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня, 23 января.

Комментируя заявление Порошенко о том, что Москва должна сначала сделать всё, чтобы Украина восстановила контроль над российско-украинской границей, а затем только Киев начнёт выполнять условия Минских соглашений, Лавров отметил, что такая логика противоречит достигнутым договорённостям. По словам Лаврова, эти заявления вызывают озабоченность.

«Иначе, как он подчеркнул, мы не перейдём к реализации политических положений Минских договорённостей», — сказал Лавров о словам Порошенко.

Лавров обратил внимание на то, что Минские соглашения предусматривают со стороны Киева целый комплекс мер, только после выполнения которых «будет восстановлен полностью контроль над российско-украинской границей». Он напомнил, что эти меры включают амнистию донбассцев, обеспечение особого статуса ДНР и ЛНР, проведение выборов, контролируемых ОБСЕ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 января полномочный представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что председательство Австрии в ОБСЕ может стать серьёзным подспорьем для реализации в 2017 году Минских соглашений.

Также он отметил, что ситуация вокруг Донбасса остаётся сложной. «Основная причина — сохраняющееся нежелание украинской стороны приступить к выполнению политических пунктов Минских соглашений, которые, как я неоднократно говорил, должны осуществляться параллельно с мерами в области безопасности», — пояснил Грызлов.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина тормозит выполнение Минских соглашений – Грызлов

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Минские соглашения — 2
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