Сирийская оппозиция не будет встречаться с представителями Асада в Астане
Астана, 23 января 2017, 14:16 — REGNUM Сирийская оппозиция не будет встречаться с правительством Сирии в Астане, сообщает 23 января Reuters.
Обе стороны появились на церемонии открытия переговоров в столице Казахстана Астане, но оппозиция не включала в свою повестку встречу лицом к лицу с представителями законного правительства Сирии.
Напомним, сегодня, 23 января в Астане открылся новый раунд переговоров по Сирии. Данная площадка была создана усилиями России, Турции и Ирана и привела к заключению общенационального соглашения по прекращению огня в стране.
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