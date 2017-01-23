Хакасские коммунисты продолжают «наезжать» на Зимина

Абакан, , 14:21 — REGNUM «Несмотря на жесткий административный прессинг, хакасское отделение КПРФ, как и планировало, проводит акции протеста по всей республике. Суть протестных акций сводится к одному — коммунисты требуют отставки главы региона», — сообщили сегодня, 23 января, ИА REGNUM в пресс-службе рескома КПРФ.

По словам местных коммунистов, в трех городах и в двух райцентрах Хакасии уже прошли «антиправительственные выступления» — в Абакане, Черногорске, Саяногорске, Белом Яре и Бограде. Один из запланированных пикетов — в селе Бея — «был сорван под давлением местных властей», утверждают в КПРФ. По их данным, в общей сложности в протестных акциях приняли участие около 300 человек.

В пресс-службе рескома отметили, что 25 января в Черногорском парке Абакана состоится митинг, на котором участники акции протеста потребуют отставки главы региона Виктора Зимина. «Место проведения акции пришлось перенести из-за отказа администрации Абакана в протестных действиях на Театральной площади. Чего так боятся подчиненные Николая Булакина (мэр Абакана — прим. ИА REGNUM ) или он сам, остается догадываться», — заявил второй секретарь ХРО КПРФ Валентин Коновалов.

Между тем хакасский политолог Игорь Саськов считает, что «у коммунистов ничего не получится». Он выразил мнение, что коммунисты лукавят, говоря о недовольстве населения республики Зиминым: «Ни на какую заботу о жителях Хакасии их действия не направлены. Это лишь попытка пиара за год до президентских выборов», — сказал эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в январе текущего года хакасские коммунисты распространили заявление с требование отставки главы региона Виктора Зимина. По их мнению, под его руководством Хакасия погрязла в «коррупции, нищете, социальной напряженности». Также они припомнили Зимину громкий коррупционный скандал с участием теперь уже бывшего руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова, арестованного в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и взятке в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов.

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В ответ на заявление коммунистов секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Комаров назвал их провокаторами, которые «не оставляют попыток «раскачать» и без того тяжелую ситуацию в республике».

Напомним, Виктор Зимин приступил к осуществлению полномочий председателя правительства Хакасии 15 января 2009 года. Является главой региона с 18 ноября 2010 года. 8 сентября 2013 года выиграл выборы главы Хакасии.

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