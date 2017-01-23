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В Алтайском крае пересчитали избирателей

Политика
На 1 января 2017 года в Алтайском крае зарегистрированы 1 миллион 877 тысяч 163 избирателя
Политагитация в Барнауле
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Политагитация в Барнауле

Барнаул, 23 января 2017, 12:55 — REGNUM  В Алтайском крае пересчитали избирателей и назвали территории, где их больше всего: информацию со ссылкой на ГАС «Выборы» опубликовал сегодня, 23 января, Алтайизбирком. Согласно приведенным данным, по состоянию на 1 января 2017 года в Алтайском крае зарегистрированы 1 миллион 877 тысяч 163 избирателя.

Больше всего избирателей в Индустриальном районе Барнаула, на его территории проживают 163 067 избирателей. Далее за ним следует Ленинский район краевой столицы (108 552 избирателя). Отмечается также, что среди других городов лидером по числу зарегистрированных избирателей является Рубцовск — на его территории 104 230 человек достигли 18-летнего возраста.

Значительное число избирателей зафиксировано в Приобском и Восточном районах Бийска — 85 703 и 82 578 человек соответственно. Самые малочисленные города Алтая — ЗАТО Сибирский, численность избирателей которого составляет 7 894 человека, и Белокуриха — там проживает 12 201 избиратель. Среди районов края самые многочисленные по количеству избирателей территории возглавляет Каменский район (41 188 избирателей). Далее следуют Первомайский (40 256) и Тальменский (35 716 человек).

Численность от 20 до 40 тысяч избирателей зафиксирована в 13 муниципальных образованиях края. Наряду с городскими округами (Алейск, Заринск, Славгород), такое количество избирателей зарегистрировано на территории Алтайского, Бийского, Благовещенского, Локтевского, Павловского, Поспелихинского, Смоленского, Тальменского, Троицкого и Шипуновского районов Алтайского края.

От 10 до 20 тысяч избирателей зарегистрированы на территории 36 муниципальных образований края (в том числе в городах Яровое и Белокуриха), до 10 тысяч избирателей проживают на территории 14 муниципальных образований. Самым малочисленным является Суетский район, на территории которого зарегистрированы 3 846 избирателей.

Напомним, в сентябре 2017 года в Алтайском крае пройдут большие муниципальные выборы, по итогам которых муниципальным образованием будет управлять только один человек: глава города или района (прямых выборов глав городов и районов в Алтайском крае нет уже несколько лет, — прим. ИА REGNUM ). Также новшеством станет переход от одномандатной схемы избирательных округов к многомандатным избирательным округам.

Депутатов Барнаульской городской думы тоже изберут на прямых выборах, а вот глава столицы Алтайского края будет определен по конкурсу. В семи муниципальных районах, где полномочия парламентов должны закончиться в марте 2017 года, полномочия местных парламентариев будут делегированы до выборов.

Большие выборы коснутся 6 городов и 56 районов и сельских поселений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 18 сентября 2016 года в Алтайском крае выбирали депутатов Госдумы и краевого парламента. Итоговая явка составила 40%, а единороссы показали самый низкий в РФ результат.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайские единороссы: Мы отстояли курс президента

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Единый день голосования 10 сентября 2017 г
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